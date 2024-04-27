Kahramanmaraş'ta 7 farklı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 7 farklı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta 7 farklı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 7 farklı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen K.A. gözaltına alındı. Zanlı, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.04.2024 12:59
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Kahramanmaraş'ta 7 farklı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 7 farklı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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