Kahramanmaraş\'ta ahır yangını korkuttu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ahırda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ