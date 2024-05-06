Kahramanmaraş'ta Altyapı Malzemeleri Çalındı, 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Altyapı Malzemeleri Çalındı, 4 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta Altyapı Malzemeleri Çalındı, 4 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan bir depodan altyapı malzemelerinin çalındığı tespit edildi. Emniyet ekipleri, olayı gerçekleştiren 8 şüpheliyi tespit etti ve 6'sını suçüstü yakaladı. Tutuklanan 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

06.05.2024 20:36
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Kahramanmaraş'ta altyapı malzemelerinin olduğu depodan hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde altyapı malzemelerinin olduğu bir depodan farklı zamanlarda yüklü miktarda malzeme çalındığı belirlendi. Şikayet üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayı gerçekleştiren 8 şahsı tespit etti. Şüphelilerden 6'sı sabah erken saatlerde çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. ve D.G. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, H.G., E.G.,E.G. ve E.G. isimli 4 şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Altyapı Malzemeleri Çalındı, 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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