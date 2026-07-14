Kahramanmaraş\'ta Anne-Oğul Cenazesi

Adana'da trafik kazasında otomobille sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden anne ile oğlu memleketleri Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Adana'nın Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçisi Makbule Topal (28), eşi Dursun Topal'ın (35) kısa süre önce satın aldığı otomobili kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düştü. Sulama kanalına devrilen otomobildeki Makbule Topal ile 12 yaşındaki oğlu Mehmet Topal kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Dursun Topal ile kızı Damla Topal ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri süren baba ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlu için memleketleri Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Dulkadiroğlu ilçesinde Karacasu Karşıyaka Andırınlılar 1 Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne ve oğlunun cenazesi kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ