Kahramanmaraş\'ta aranan 2 şahıs evlerinde yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, saklandıkları evlerde yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar neticesinde Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. (36), Dönüklü Mahallesinde saklandığı evde yakalandı.

Bunun yanında silahlı yağma suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir diğer şahıs M.N.D. (35) Sarıçukur Mahallesinde bir bağ evinde saklandığı yerde yakalandı.

Her iki hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ