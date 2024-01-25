Kahramanmaraş\'ta aranan 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlara karıştıkları belirlenerek aranan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Şube Müdürlüğü ile Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivricehüyük geçici barınma merkezi girişi ve çevresinde uygulama yaptı. Uygulamada "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan" suç kaydı bulunan M.E. (18) ve M.S.B. (27), "mala zarar vermek"ten kaydı bulunan S.B. (33), "kasten yaralama, basit yaralama"dan kaydı bulunan A.A. (34) ve "tahdit kod" kaydı bulunan Y.S. (29), H.Y. (58) ve A.M. (57) isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı. Jandarma tarafından yakalanan şahıslar idari gözetim altına alınarak, sınır dışı işlemlerine başlandı. - KAHRAMANMARAŞ