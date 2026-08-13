Kahramanmaraş'ta Baba ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Baba ve Kızı Kurtarıldı

Kahramanmaraş\'ta Baba ve Kızı Kurtarıldı
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Araçlarıyla yoldan çıkan baba ve kızı, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta araçlarıyla seyir halindeyken yoldan çıkan baba ve kızı, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sadıklı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak arazide mahsur kaldı. Araçta bulunan baba ve kızı, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılan baba ve kızının sağlık kontrolleri yapıldı.

Kontrollerin ardından baba ve kızı güvenli bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Acil Durum, Kurtarma, 3. Sayfa, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Baba ve Kızı Kurtarıldı - Son Dakika

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