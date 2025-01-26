Kahramanmaraş\'ta Barajda Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta balık tutarken suların yükselmesi sld baraj göletinde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Baraj göletinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, balık tutmak için baraj göletindeki bir alana girdi. Su seviyesinin yükselmesi ile bulunduğu bölgede mahsur kalan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti. Ekipler tarafından amatör balıkçı bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ