Kahramanmaraş'ta Bayram Güvenliği

Kahramanmaraş Valiliği, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için kent genelinde geniş kapsamlı tedbirlerin alındığını duyurdu.

Bayram boyunca kent genelinde 273 polis ve jandarma ekip aracı, 4 bin 341 kolluk personeli, 6 drone ve 1 dedektör köpek aktif olarak görev yapacak. Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacağı belirtilerek özellikle trafik yoğunluğu yaşanabilecek güzergahlarda denetimlerin artırılacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını ve bayram süresince dikkatli olmalarını istedi.

Açıklamada ayrıca Kurban Bayramı'nın kardeşlik, huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı. - KAHRAMANMARAŞ