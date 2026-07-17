Kahramanmaraş'ta Beton Mikserinin Devrilmesi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Beton Mikserinin Devrilmesi: 1 Yaralı

17.07.2026 21:30
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Kahramanmaraş'ta devrilen beton mikserde 1 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan beton mikserinin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi Bahtiyar Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgileye göre, H.G. idaresindeki 20 L 4197 plakalı beton mikseri, yokuş aşağı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan V.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı V.C.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Beton Mikserinin Devrilmesi: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Beton Mikserinin Devrilmesi: 1 Yaralı - Son Dakika
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