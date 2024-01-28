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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta halk otobüsü şoförü bıçaklandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre otobüste çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kafasından ve bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförü hastaneye kaldırırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.