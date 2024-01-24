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Kahramanmaraş'ta bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki iki şahsın elinde bulunan bin 300 yıllık deri üzerine İbranice el yazmalı Tevrat kitabını satmaya çalıştıklarını tespit etti. F.K. ve S.A.A. isimli şahıslar yakalanarak kitap ele geçirildi ve adli makamlara bilgi verildi.

Kahramanmaraş\'ta bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi
24.01.2024 - 21:19,  Güncelleme: 21:28
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Kahramanmaraş'ta bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Dulkadiroğlu ilçesindeki iki şahsın elinde bulunan tarihi eser kitabı satmaya çalıştıklarının öğrenilmesi üzerine F.K. (55) ile S.A.A. (49) isimli şahıslar Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice el yazmalı Tevrat kitabı ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli makamlara bilgi verilerek tahkikata başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Tevrat, Kültür, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi - Son Dakika


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