Kahramanmaraş'ta Boğulma Vakası

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Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren bir genç boğuldu.

Olay, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Hamza Neccar serinlemek için bölgedeki gölete girdi. Genç sudan çıkmayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri, yapılan aramalar sonucu gencin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ