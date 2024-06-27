Kahramanmaraş\'ta çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü

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Kahramanmaraş'ta çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Bir müddet yerleşim yerini tehdit eden yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bölgede yaklaşık 50 dekarlık kısmen orman ve anız ile çevredeki meyve ağaçları zarar gördü. Yangına 60 yangın söndürme aracı ile 150 personel müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ