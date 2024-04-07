Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını büyümeden söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadı, evde maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından yapılan baskında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı. Operasyonda, horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli, horozu bulunan toplam 17 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, terazi ve 36 adet sahipli horoz ele geçirildi. Şüphelilere adli ve idari işlemler uygulandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fatih'te aracını park etmek isteyen sürücüyle, kendisinden otopark ücreti isteyen değnekçi arasında çıkan tartışma sırasında değnekçi sürücüye saldırarak hareket etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçerek değnekçiyi gözaltına aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı esnada ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü takarak camide namaz kılıp kadınları taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından aranıyor. Olayın ardından bir kadın şikayette bulunurken, polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kamyon sürücüsü, 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olan 30 yaşındaki barmen Tolunay Tatar hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü daha sonra polise teslim oldu.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan operasyonda, tefecilik suçu kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve 4 adet senede el konuldu. Şüphelilerin 2 tefecilik eylemine daha karıştıkları tespit edildi ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Firari sanıklardan biri olan Ö.T., Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. İddianamede, 31 şüpheli hakkında ağır cezalar talep ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mart ayında yapılan çalışmalarda 10 ayrı olayın şüphelisi 7 kişi yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca, 205 aranan kişi yakalandı ve 98'i tutuklandı. Operasyonda 2 tabanca, 1 kesici alet ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırdıktan sonra kendini vurdu. Ağır yaralanan kadın ve koca hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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