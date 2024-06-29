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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Bertiz Maksutlu bölgesi kırsalında örtü ve makilik alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 8 arazöz, 5 su tankeri, 8 belediye itfaiyesi, 1 greyder, 2 dozer, 55 orman yangın işçisi, 10 teknik personel ile 50 itfaiye personeli sevk edildi. Kısmen ormanlık araziye de sıçrayan yangında 19 hektar alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı. - KAHRAMANMARAŞ