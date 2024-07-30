Kahramanmaraş'ta Çuval İçinde 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ta çuval içindeki zeytin tenekesine gizlenmiş halde 4 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışma kapsamında U.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. U.B.'nin yanında bulunan gıda malzemesi dolu olan çuvalını inceleyen ekipler, zeytin tenekesinin içine gizlenmiş halde 4 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirdi.

U.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ