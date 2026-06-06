Kahramanmaraş'ta Doğalgaz Patlaması Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Doğalgaz Patlaması Paniğe Neden Oldu

Kahramanmaraş\'ta Doğalgaz Patlaması Paniğe Neden Oldu
06.06.2026 17:13
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Altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen doğalgaz patlaması, bölgedeki vatandaşları paniğe sevk etti.

Kahramanmaraş'ta doğalgaz hattında altyapı çalışması sırasında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Şiddetli patlama sesiyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Edinilen bilgilere göre, olay, merkez Onikişubat ilçesi Beyazıtlı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ekiplerin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevreyi yoğun gaz kokusu sardı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde ve binalardaki vatandaşlar panikle dışarı çıkıp bölgeden kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede güvenlik önlemi alarak gaz akışını kontrol altına almak için çalışma başlattığı öğrenildi.

"Deprem olduğunu düşündük"

Görgü tanıklarından esnaf Samer Koca, patlama sesiyle korktuklarını söyleyerek, "Bir anda şiddetli patlama sesi duyduk. Hemen ardından yoğun bir doğalgaz kokusu çevreyi sardı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde yankılanmalar oldu. Vatandaşlar panikle dışarı çıkarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İlk anda deprem olduğunu düşündük. Olayın üzerinden yaklaşık bir saat geçti, halen tedirginiz. Yetkililerin sorunu tamamen gidermesini bekliyoruz" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Deprem, Polis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Doğalgaz Patlaması Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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