Kahramanmaraş\'ta Dolandırıcılık Uyarısı: Onikişubat Belediyesi\'nden Açıklama

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, bazı art niyetli kişilerin dolandırıcılık amacıyla kurumun, başkan yardımcıları ve personellerin adının kullanıldığını bildirerek vatandaşları uyardı.

Onikişubat Belediyesi, son günlerde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri veya belediye personelinin adı kullanılarak yapılan para taleplerine karşı uyardı. Resmi kurum adı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinin tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı kişilerin telefonla arayarak ya da mesaj yoluyla vatandaşlardan para talebinde bulunulduğunu, belediye adına işlem yapılmış gibi görünüm verilmeye çalışıldığı belirtildi. Yetkililer, bu tür girişimlerin tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ve kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada: "Onikişubat Belediyesi adına son günlerde bazı art niyetli kişilerin vatandaşları arayarak veya mesaj göndererek para talebinde bulunduğu yönünde bilgiler edinilmiştir. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ya da personel isimleri kullanılarak yapılan bu tür girişimlerin tamamı dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Onikişubat Belediyesi, hiçbir hizmeti karşılığında vatandaşlardan kişisel hesaplara para göndermelerini istememektedir. Resmi tahsilatlar yalnızca yasal yollarla, vezneler ya da belediyeye ait dijital ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirilmektedir"denildi.

Şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, kolluk kuvvetlerine veya Onikişubat Belediyesi İletişim Merkezi'ne başvurmaları istendi.

Yetkililer, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların kişisel bilgilerini ve banka bilgilerini kesinlikle paylaşmaması gerektiğini hatırlattı.

Onikişubat Belediyesi, vatandaşların güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı gerekli hukuki sürecin başlatıldığını ve konunun yakından takip edildiğini kamuoyuna duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ