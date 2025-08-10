Kahramanmaraş\'ta Düşen Yürüyüşçü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda ayağı kırılan vatandaş itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu bölgesindeki ormanlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran vatandaş, cep telefonu ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ormanlık alanda yaptıkları arama sonucu yaralıya ulaştı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ