Kahramanmaraş\'ta düşman işgalinin kurtuluşunun 104. Yıldönümü nedeniyle ateşli silah taşıma yasağı

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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinin kurtuluşunun 104. Yıldönümü nedeniyle il geneli ateşli silahların taşınması yasaklandı.

Kahramanmaraş valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında kutlanacaktır. Bu kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 07-12 Şubat 2024 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Anılan tarihlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır" denildi.

Valilik tarafından alınan kararla ilgili konuşan Ali İnce isimli vatandaş, "Doğru bir karar alınmış. Fazla aşırıya gitmeden, depremden dolayı hepimizin kaybı var. Ufak çaplı kutlamalar olabilir. Davullar, zurnalar halaylar çekilmesin tabi ki. Sonuçta hepimizin kayıpları var" ifadelerini kullandı.

Alınan kararın yerinde olduğunu dile getiren Mustafa Polat isimli vatandaş ise, "Bu yıl için kaldırıldığı iyi oldu. Depremden dolayı herkesin bir kaybı var. Bence de iyi bir karar almışlar." ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ