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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 61 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 61 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 96 kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 32 kişi olmak üzere toplam 135 kişi yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden 61'i adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda 394,03 gr metamfetamin, 129 sentetik ecza, 7 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş\'ta düzenlenen operasyonlarda 61 kişi tutuklandı
23.01.2024 - 14:12,
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 61 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, 15 - 22 Ocak tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 96, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 şahıs olmak üzere toplam 135 kişiyi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 61'i tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 394,03 gr metamfetamin, 129 sentetik ecza, 7 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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