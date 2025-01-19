Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının boyahanesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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