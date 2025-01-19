Kahramanmaraş\'ta Fabrika Yangını Kontrol Altında

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Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının boyahanesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ