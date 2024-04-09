Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin gölete uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Otomobili itfaiye ekipleri göletten çıkardı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi Kumaşır Gölü mevkiinde meydana geldi. S.K. (36) idaresindeki Tofaş marka 46 HU 478 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deliçay Göleti'ne uçtu. Kaza sonrası sürücü ile S.K. (8) göletten yüzerek çıktı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gölete düşen otomobili çıkardı. Otomobil çekici marifetiyle bölgeden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Gölete Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında gölete düşen otomobili itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralanan vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alataş mezrasında meydana gelen olayda, bir evin duvarına sığınan keçi sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 31 keçi telef olurken, 20 keçi ise yaralandı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen Ethan Crumbley'nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, ABD'de ebeveynlerin çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydiği ilk vakadır.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada İlhan Araç hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.
Gazeteci Uğur Dündar, "siyasi rüşvet" aldığını ima ettiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamasına aynı sertlikte yanıt verdi. Dündar, "Sayın Kılıçdaroğlu hırçınlığınızı anlıyorum. Zira sizin Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı girdiğiniz tüm seçimleri kaybetmiş ve CHP'nin oy oranını yüzde 25'e sabitlemiş olmanıza karşın, Sayın Özgür Özel, Genel Başkan olarak katıldığı ilk seçimde bu yüzde 25'lik cam tavanı paramparça ederek partisini yüzde 38 oyla 1. yaptı." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?