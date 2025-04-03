Kahramanmaraş\'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 16'sı hırsızlık olmak üzere 19 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 ayda meydana gelen 5 ikametten hırsızlık, 4 motosiklet hırsızlığı, 2 elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 yağma olayını gerçekleştirdiği ve ayrıca 4 hırsızlık, 1 basit yaralama, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olduğu tespit edilen M.K. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Ayrıca, çalınan malzemelerden 2 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, banka kartları, 1 araç anahtarı, 1 ruhsat ve 1 telefon elde edilerek müştekilere teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ