Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan 10 yıl hapis cezası alan hükümlü ekiplerce yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan 10 yıl hapis cezası alan hükümlü ekiplerce yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan B.U. isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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