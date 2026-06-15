Kahramanmaraş\'ta ikamet yangını

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Pazarcık ilçesi Mehmet Eminarıkoğlu Mahallesi toplu konutlar bölgesindeki bir ikmatte çıktı. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ