Kahramanmaraş'ta İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G ile hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli hükümlüleri yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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