Kahramanmaraş\'ta iki katlı metruk bina çöktü, arama çalışmaları başladı

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Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk bina çöktü. Ekipler enkazda arama çalışmaları başlattı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmadığı öğrenilen iki katlı müstakil ev bir anda çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında biri olma ihtimaline karşı arama çalışmaları başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ