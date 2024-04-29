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Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk ev çöktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki katlı kullanılmayan ev çöktü, ekipler arama çalışmaları başlattı.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmadığı öğrenilen iki katlı müstakil ev henüz bilinmeyen nedenle bir anda çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında biri olma ihtimaline karşı arama çalışmaları başlattı.

Çalışmalar devam ediyor.