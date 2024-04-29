Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk ev çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk ev çöktü

Kahramanmaraş\'ta iki katlı metruk ev çöktü

Kahramanmaraş'ta kullanılmayan iki katlı ev çöktü, arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve göçük altında biri olma ihtimaline karşı arama çalışmaları devam ediyor.

29.04.2024 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk ev çöktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki katlı kullanılmayan ev çöktü, ekipler arama çalışmaları başlattı.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmadığı öğrenilen iki katlı müstakil ev henüz bilinmeyen nedenle bir anda çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında biri olma ihtimaline karşı arama çalışmaları başlattı.

Çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İtfaiye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk ev çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’i kahramanı olarak nitelendirdi Bülent Arınç, Özgür Özel'i kahramanı olarak nitelendirdi
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:25:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk ev çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement