Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir metal fabrikasında forkliftin altında kalan 44 yaşındaki işçi Mustafa Öztürk, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öztürk hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili forklift sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

05.05.2024 16:38  Güncelleme: 16:49
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Kahramanmaraş'ta çevre düzenlemesi yapılan bir fabrikada, forkliftin altında kalan işçi Mustafa Öztürk (44), hayatını kaybetti.

FORKLİFT İŞÇİYE ÇARPTI

Saat 13.30 sıralarında Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında iddiaya göre; fabrikada çevre düzenlemesi yapılırken Mustafa K. (25) yönetimindeki forklift, kontrolden çıkarak işçi Mustafa Öztürk'e çarptı. Kazada Öztürk, forkliftin altında kalarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ekipler tarafından forkliftin altından çıkarılan Mustafa Öztürk, götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, forklift sürücüsü Mustafa K. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Mustafa Öztürk, Kahramanmaraş, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Semih göktay: kesin ehliyeti yoktur. 2 1 Yanıtla
    Engin: Bir cok etken ve sorumlu vardır iş kazalarında, önyargılı olmayalım 0 0 Osman Şahintürk: olacak olduktan sonra olur ehliyetli de olsanız ordinaryus profesör de olsanız o yaşanacak sa yaşanır 0 0
  • Osman Şahintürk: olayın iç uüzünü bilmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Forklift belki basit gibi görünüyor ama tehlikeli Allah sabır versin sevdiklerine 0 0 Yanıtla

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