Kahramanmaraş'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde meydana gelen kazada, iş makinesi operatörü Mustafa Nergiz'in kullandığı iş makinesi devrildi. Operatör, makinenin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

28.05.2024 13:10
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada operatör, kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Baydemirli Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörü Mustafa Nergiz'in hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı iş makinesi devrildi. Makinenin altında kalan operatör olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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