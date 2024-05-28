Kahramanmaraş\'ta iş makinesi kazasında operatör hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada operatör, kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Baydemirli Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörü Mustafa Nergiz'in hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı iş makinesi devrildi. Makinenin altında kalan operatör olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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