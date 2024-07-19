Kahramanmaraş\'ta İş Yeri Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Boğaziçi Mahallesi orman ürünlerinin bulunduğu bir iş yerinde çıktı. Yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahalelerin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangında iş yerindeki ağaç direk boyama makinesi ve diğer malzemeler zarar gördü.
Yangın sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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