Kahramanmaraş\'ta İş Yerinde Yangın

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Toptancılar Hali'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
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