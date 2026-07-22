Kahramanmaraş\'ta İş Yerinde Yangın

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının çevreye sıçramaması için ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre yangın, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Gayberli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının iş yerini sarmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çevreye sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ