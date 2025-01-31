Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Polis, 6.840 paket kaçak sigara ve 13 kilo kaçak tütün ele geçirdi, bir kişi gözaltına alındı.

31.01.2025 15:17
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Kahramanmaraş polisi 6 bin 840 paket kaçak sigara ve 13 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeye Şube Müdürlüğü ekipleri kente kaçak sigara ve kıyılmış tütün sokulduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine harekete geçerek söz konusu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis 6 bin 840 paket kaçak sigara, 13 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Polis olayla ilgili M.K. isimli şüpheliyi gözaltna aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

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