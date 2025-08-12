Kahramanmaraş\'ta Kağıt Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.
Yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde bulunan kağıt ve konik üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahaleye başladığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
