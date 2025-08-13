Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı.
Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi yolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, mahalle yolundan yokuş aşağı inen 46 AKG 172 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç ağaca çarptı, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Kaza: Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?