Kahramanmaraş kırsal alanda anız ve örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Halkaçayırı mevkiinde çıktı. Birçok noktada çıkan anız yangını ihbarları üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangında bahçeler de hasar gördü.
Bölgede ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Kırsal Alanda Anız ve Örtü Yangını Çıktı - Son Dakika
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