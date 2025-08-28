Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını: 1 Çocuk Yaralı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını: 1 Çocuk Yaralı

28.08.2025 23:38
Kahramanmaraş'ta konteynerde çıkan yangında 1 çocuk ağır yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir konteynerde çıkan yangında 1 çocuk ağır yaralandı.

KONTEYNERDE YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesine bağlı Kıllı Mahallesi'nde bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

KÜÇÜK ÇOCUK YANLIŞ ANLAŞILDI

Vatandaşların konteynerde bir çocuk bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler, yangında yaralanan çocuğu dışarı çıkardı. Yangında ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

