Kahramanmaraş\'ta Lojman Yangını

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün inşaat alanındaki henüz tamamlanmayan lojman binalarında çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü inşaat alanındaki yapımı tamamlanmayan lojman çatısında çıktı. İddiaya göre, elektrik kaynağından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine orman bölge müdürlüğü ve itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Havadan 4 helikopter ile müdahale edilen yangında dumanlar gökyüzünü sardı. Alevlerin çevreye yayılmaması için ekipler yoğun mesai harcadı. Zaman zaman bahçelere sıçrayan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ahşap lojman tamamen kül olurken, yan kısmındaki betonarme binanın çatısı ise zarar gördü.

Yangın, birçok inşaat malzemesinde ve çevrede zarara sebep oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri de inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ