Kahramanmaraş\'ta Metru Kiran Bina Göçtü

Kahramanmaraş'ta metruk binada göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'ndeki metruk ahşap bir binada göçük meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, binanın bulunduğu alana girişi kapattı. - KAHRAMANMARAŞ