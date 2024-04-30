Kahramanmaraş'ta Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş\'ta Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ahşap ve mobilya imalatı üzerine faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alındığını belirten Görgel, can kaybı ve kaza yaşanmadan yangının söndürüleceğini söyledi.

30.04.2024 01:48  Güncelleme: 01:51
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ahşap ve mobilya imalatı üzerine faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangınla ilgili olarak "Yangının büyük bölümü kontrol altına alınmış durumda. Allah'tan yangın can kaybına yol açmadı, herhangi bir kaza ve sıkıntıya yol açmadan yangını söndüreceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ta ahşap ve mobilya imalatı üzerine faaliyet gösteren fabrikadaki alanda incelemede bulunan Başkan Görgel, yetkililerden bilgi alıp fabrika sahiplerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının büyük bir bölümünün kontrol altına alındığını ifade eden Başkan Görgel, "Burası büyük bir mobilya fabrikası, bize gelen ihbarın ardından kısa sürede gelip yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yangının büyük bölümü kontrol altına alınmış durumda. Kimyasal maddelerin de olduğu için yangının söndürmek kolay değil. Gerçekten arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Biraz önce kum ocağı atölyemizde kaza meydana geldi, bir kardeşimiz canımız vefat etti. Ne yazık ki zor bir gece geçiriyoruz. Allah'tan yangın can kaybına yol açmadı, herhangi bir kaza ve sıkıntıya yol açmadan yangını söndüreceğiz" dedi.

Başkan Görgel, yangın söndürme çalışmalarına itfaiye daire başkanlığının ekiplerinin yanı sıra orman bölge ve emniyet teşkilatının da destek verdiğini ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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