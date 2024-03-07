Kahramanmaraş'ta Mobilya İmalathanesinde Korkutan Yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bir mobilya imalathanesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya ürünlerinin bulunduğu iki katlı imalathanedeki yangın iş yerini sardı.
Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.
Can kaybının yaşanmadığı öğrenilen yangında maddi hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının arından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bir kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Kadıköy Koşuyolu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik arızasıyla ilgili olduğu belirlendi. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak olay yerinde önlem aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun tır kuyrukları sebebiyle 700 kapasiteli ilave bir tır parkı yapılacağını belirtti. Vali Sezer, çalışmaların hızlandığını ve 15 gün içerisinde parkın tamamlanacağını ifade etti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.
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