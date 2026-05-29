Kahramanmaraş\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Afşin-Elbistan karayolunun Çağılhan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Nesimi Özdemir yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ