Kahramanmaraş'ta müstakil ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta müstakil ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kahramanmaraş\'ta müstakil ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde bulunan bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın sonrası dumandan etkilenen ev sahibi kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

09.05.2024 12:41
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Kahramanmaraş'ta müstakil bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki bir ikametin mutfak kısmında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası çıkan dumandan etkilenen ev sahibi kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta müstakil ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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