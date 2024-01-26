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Kahramanmaraş'ta Müstakil Evde Çıkan Yangın: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Müstakil Evde Çıkan Yangın: 2 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangın, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında bulunan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş\'ta Müstakil Evde Çıkan Yangın: 2 Kişi Yaralandı
26.01.2024 - 00:12,
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Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. Alınan bilgiye göre, müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale sırasında yangında evde bulunan iki kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Müstakil Evde Çıkan Yangın: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Müstakil Evde Çıkan Yangın: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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