KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonlarında 9 gram metamfetamin, 19 gram kannabinoid ele geçirildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. 15 Şubat tarihinde yapılan çalışmalarda 9,01 gram metamfetamin, 2,46 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 0,34 gram esrar maddesi ele geçirildi.
16 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise 16,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,12 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 2 aseton ele geçirildi.
Operasyon sonucu gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Narkotik Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?