Kahramanmaraş\'ta Narkotik Operasyonu

17.02.2026 17:25
Emniyet, Kahramanmaraş'ta metamfetamin ve kannabinoid ele geçirip 2 kişiyi tutukladı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonlarında 9 gram metamfetamin, 19 gram kannabinoid ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. 15 Şubat tarihinde yapılan çalışmalarda 9,01 gram metamfetamin, 2,46 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 0,34 gram esrar maddesi ele geçirildi.

16 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise 16,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,12 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 2 aseton ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
