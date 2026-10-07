Kahramanmaraş'ta nişanlı çiftin öldüğü kazada sanığın cezası 91 bin liraya çevrildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta nişanlı çiftin öldüğü kazada sanığın cezası 91 bin liraya çevrildi

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Kahramanmaraş\'ta nişanlı çiftin öldüğü kazada sanığın cezası 91 bin liraya çevrildi
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Kahramanmaraş'ta nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin dava sonuçlandı; tutuksuz sanık 91 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasızlığı ve ekonomik durumunu dikkate alarak 2 yıl 6 ay hapis cezasını para cezasına çevirdi.

Kahramanmaraş'ta nişanlı çiftin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin görülen davada tutuksuz sanık hakkında 91 bin lira adli para cezası verildi.

Kaza, 23 Aralık 2025 tarihinde merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İnce'nin kullandığı 46 AIP 022 plakalı motosiklete, Ş.K. yönetimindeki 46 ALG 374 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun olay yerinde, sürücü Ahmet İnce ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İnce ile Akçakoyun'un nişanlı olduğu öğrenildi.

Soruşturma sonunda Ş.K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, yargılamaya devam edilmişti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Ahmet İnce'nin şerit değişikliği nedeniyle asli kusurlu, otomobil sürücüsü Ş.K.'nin ise hızını kavşak ve yaya geçidine yaklaşırken azaltmaması ve güvenli takip mesafesini korumaması nedeniyle kusurlu olduğu değerlendirildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda da Ahmet İnce'nin asli, Ş.K.'nin ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Kazada nişanlı çiftin yaklaşık 157 metre sürüklendiği kaydedildi.

Karar duruşmasında savunma yapan sanık Ş.K., suçlamaları kabul etmeyerek motosiklet sürücüsünün ani manevrayla kendi şeridine geçtiğini ve fren yapmasına rağmen kazayı önleyemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ş.K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile ekonomik durumunu dikkate alarak hapis cezasını 91 bin lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta nişanlı çiftin öldüğü kazada sanığın cezası 91 bin liraya çevrildi - Son Dakika
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