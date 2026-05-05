Kahramanmaraş\'ta Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli okul güçlü gelecek" sloganı kapsamında okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalarda trafik ve asayiş ekipleri görev aldı. Okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolleri yapılırken, araçlar da durdurularak denetlendi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan uygulamalarda, servis araçları da kontrol edildi. Denetimler kapsamında bazı öğrencilerin üst aramaları yapılırken, okul çevresinde bulunan park, bahçe ve metruk alanlar da incelendi. Emniyet ekiplerinin uygulamalarının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ